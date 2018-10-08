"أنصار الله" تصد هجوما للقوات اليمنية المشتركة جنوبي الحديدة

سقط عدد من جنود القوات اليمنية المشتركة بين قتيل ومصاب خلال مواجهات جرت مع مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن "القوات الحكومية المشتركة نفذت زحفاً باتجاه مواقع يسيطر عليها مسلحو الجماعة غرب مديرية الدريهمي الواقعة جنوب الحديدة".

وأضافت أن مسلحي "أنصار الله" كسروا زحف القوات المشتركة وكبدوها العديد من القتلى والجرحى، كما أعطبوا مدرعة بصاروخ موجه وآليتين للمهاجمين، علاوة على إحراق آليتين وطقماً عسكرياً للقوات الحكومية غرب الدريهمي.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad "أنصار الله" تتهم بوارج التحالف بقصف سوق جنوب الحديدة

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في 12 آب/ أغسطس الماضي، السيطرة على مديرية الدريهمي بعملية عسكرية من عدة محاور على مواقع مسلحي "أنصار الله".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.