الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب العراق

وصف الاتحاد الأوروبي انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بأنه خطوة حاسمة نحو تشكيل الحكومة المقبلة.

أشار بيان صحفي للبرلمان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إلى أن فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قالت في خطاب خطي تلقى رئيس البرلمان نسخة منه، إن الاتحاد سيواصل دعمه للعراق وسيبقى شريكا له.

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Office رئيس مجلس الوزراء المكلف يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه سيدعم جهود إعادة الإعمار بمبلغ قدره 400 مليون يورو، التي تعهد بها خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، ومن خلال وحدة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في قطاع الأمن المدني.

وأضافت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عمله مع الحكومة المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية استمرار شركاء العراق الدوليين في لعب دور بناء لإدامة وتعزيز دعم العراق.

وشددت موغيريني على ضرورة احترام وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه بشكل كامل، وهو أمر في غاية الأهمية؛ من أجل استقراره والمنطقة.