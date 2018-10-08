الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب العراق

أشار بيان صحفي للبرلمان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إلى أن فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قالت في خطاب خطي تلقى رئيس البرلمان نسخة منه، إن الاتحاد سيواصل دعمه للعراق وسيبقى شريكا له.
وأضافت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عمله مع الحكومة المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية استمرار شركاء العراق الدوليين في لعب دور بناء لإدامة وتعزيز دعم العراق.
وشددت موغيريني على ضرورة احترام وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه بشكل كامل، وهو أمر في غاية الأهمية؛ من أجل استقراره والمنطقة.
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