أكثر من 200 صاروخ على السعودية... والتحالف يستهدف منصات الإطلاق

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، إن "ميليشيات الحوثي تتعمد عرقلة مرور المواد الغذائية والنفط من الحديدة إلى صنعاء وإلى كافة المحافظات اليمنية".

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الممرات الآمنة التي تم الإعلان عنها سابقا بين الحديدة وصنعاء تستهدف تسهيل حركة المواد الغذائية والمواطنين والمنظمات الأممية.

وأشار إلى أن "التحالف استهدف منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة صعدة، كما قصف نفقا لتخزين الصواريخ الباليستية في مدينة صنعاء في جبل النهدين، فضلا عن استهداف مخزن استراتيجي آخر في صنعاء".

وأعلن المالكي أن "ميليشيات الحوثي أطلقت 203 صواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة اليمنية".

وبحسب المالكي، "تتعمد الميليشيات الحوثية منع خروج النفط والسلع الغذائية من الحديدة إلى العاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية، فالاقتصاد اليمني يعاني بسبب الانقلاب الحوثي".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.