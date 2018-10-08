أول تحرك سعودي رسمي تجاه رجل اعتدى على سيدة بمطرقة

طالبت النيابة العامة السعودية في بيان، جميع المواطنين داخل المملكة، بالإبلاغ عن أية حالة إيذاء.

ويأتي هذا البيان تعقيبا على تداول مقاطع لاعتداء على فتاة وأطفال بالشارع في حالتين منفصلتين.

وقالت النيابة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الاثنين: "يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا".

#النيابة_العامة

— يجب على كل من يطلع على حالة #إيذاء #الإبلاغ عنها فوراً، وإذا نتج عن الإيذاء زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.

— تعد #جريمة_كبيرة موجبة للتوقيف بموجب القرار الوزاري 2000. pic.twitter.com/yAaX4rTzFT — النيابة العامة (@bip_ksa) October 8, 2018

وأضافت "إذا نتج عن الإيذاء زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوما، تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف بموجب القرار الوزاري 2000".

وشهدت المملكة حالا من الجدل، عقب انتشار مقطع الفيديو لرجل يعتدي بالضرب على سيدة بمطرقة.

وأوضحت وزارة العمل السعودية، أن الحالة قديمة وأنه تم إحالة المعتدي إلى النيابة العامة.