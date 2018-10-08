السعودية تتخذ قرارا بخصوص شركة اتصالات كبرى في المملكة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مساء اليوم الإثنين، قرارا بشأن إحدى شركات الاتصالات الكبرى في المملكة.

وأعلنت الهيئة عن رفع تعليق تقديم خدمات شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وذلك بعد أن قدم مجلس إدارة شركتها للهيئة ما يثبت تنفيذ التزاماتها التنظيمية، بشأن سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة، وإصدار قرارات التعيين في هيكل الشركة التنظيمي، بعد قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأحد.

#هيئة_الاتصالات ترفع تعليق خدمات شركة موبايلي بعد تحقيق التزامها في نسبة سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركةhttps://t.co/i6iYgJDaPg — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) October 8, 2018

وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، على أن الهيئة ماضية في تمكين الكفاءات الوطنية في الإدارات التنفيذية بجميع شركات الاتصالات المرخصة لها في المملكة، وتوطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد هدفاً استراتيجيا للهيئة وفقا لرؤية "المملكة 2030".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فرضت الخميس الماضي، غرامات مالية كبيرة، بحق 3 شركات اتصالات سعودية، منها "موبايلي"، بسبب عدة مخالفات ارتكبتها الشركات.

© AP Photo / Jacquelyn Martin تنفيذا لتوجيهات ملكية... قرارات سعودية "غير مسبوقة"

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن الغرامات قدرت بـ 14 مليون ريال سعودي ، وفرضت على 3 شركات هي: "شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين".

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد أصدرت غرامات مالية قدرها (12.473.750) ريالا بحق شركة الاتصالات السعودية، وأصدرت اللجنة غرامات مالية قدرها (1.653.000) ريال بحق شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة التي تتعارض وما يقضي به نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.