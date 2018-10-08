تحذير من الإمارات لمواطنيها في الولايات المتحدة

بعثت قنصلية دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، برسالة تحذير إلى مواطنيها في ولاية فلوريدا من وصول إعصار مايكل إلى المنطقة الساحلية.

ودعت القنصلية المواطنين الإماراتيين، لمتابعة آخر المستجدات على قنوات الطقس المحلية، واللجوء للاتصال بـ911، للمساعدة والتواصل مع القنصلية.

ومن المقرر أن يصل الإعصار إلى المنطقة الساحلية الخاصة بالولاية، يوم الأربعاء المقبل.

قنصلية الدولة في نيويورك تنبه مواطني الإمارات المتواجدين في ولاية فلوريدا من وصول إعصار مايكل إلى المنطقة الساحلية للولاية يوم الأربعاء المقبل. وتدعوهم لمتابعة آخر المستجدات على قنوات الطقس المحلية، للطوارئ يرجى الاتصال بـ 911، للمساعدة يرجى التواصل مع القنصلية على 2575-630-646 pic.twitter.com/X3a5QQFWyf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2018

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة المدارية مايكل تحولت إلى إعصار وأنه من المتوقع أن يشتد سريعا في طريقه لاجتياح الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا محملا برياح تبلغ سرعتها 160 كيلومترا في الساعة على الأقل.

ومايكل هو حاليا إعصار من الدرجة الأولى لكن خبراء الأرصاد توقعوا بأن يشتد لدى بلوغه اليابسة إلى الفئة الثالثة على مقياس سفير سيمبسون ذي الدرجات الخمس مصحوبا بسيول قد تهدد حياة البشر.