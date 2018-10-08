اليمن... الجيش يقترب من المجمع الحكومي قرب الحدود السعودية

استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن قائد اللواء 63 مشاة العميد ياسر مجلي قوله اليوم الاثنين، "القوات تمكنت خلال هجوم مباغت نفذته فجر اليوم، على ميليشيا الحوثي الانقلابية من تحرير جبل رمدان المطل من الجهة الشمالية الغربية على المجمع الحكومي ومركز مديرية باقم شمال صعدة".

وأكد العميد مجلي "سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا في أثناء المعارك، التي استعادت خلالها القوات كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي نهبتها الميليشيا من معسكرات الجيش".

وقالت جماعة "أنصار الله" إن مقاتليها كسروا زحفا للجيش اليمني قبالة منفذ حدودي في عسير جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن الجيش نفذ زحفا قبالة منفذ علب في عسير، مسنودا بغطاء جوي مكثف من التحالف وتمشيط بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية.

وأضافت أن "أنصار الله" كسروا زحف الجيش اليمني عقب مواجهات استمرت أكثر من 11 ساعة، أوقعوا خلالها قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وكان الجيش اليمني أعلن في 16 أغسطس/ آب الماضي، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، وتمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.