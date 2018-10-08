تسجيل
21:25 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    مسلحو الحوثي في صنعاء

    اليمن... الجيش يقترب من المجمع الحكومي قرب الحدود السعودية

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن قائد اللواء 63 مشاة العميد ياسر مجلي قوله اليوم الاثنين، "القوات تمكنت خلال هجوم مباغت نفذته فجر اليوم، على ميليشيا الحوثي الانقلابية من تحرير جبل رمدان المطل من الجهة الشمالية الغربية على المجمع الحكومي ومركز مديرية باقم شمال صعدة".

    اليمن: ما أسباب تأخر حسم مصير الحديدة
    وأكد العميد مجلي "سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا في أثناء المعارك، التي استعادت خلالها القوات كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي نهبتها الميليشيا من معسكرات الجيش".

    وقالت جماعة "أنصار الله" إن مقاتليها كسروا زحفا للجيش اليمني قبالة منفذ حدودي في عسير جنوب غربي السعودية.

    وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن الجيش نفذ زحفا قبالة منفذ علب في عسير، مسنودا بغطاء جوي مكثف من التحالف وتمشيط بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية.

    وأضافت أن "أنصار الله" كسروا زحف الجيش اليمني عقب مواجهات استمرت أكثر من 11 ساعة، أوقعوا خلالها قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

    وكان الجيش اليمني أعلن في 16 أغسطس/ آب الماضي، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

    وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، وتمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

    انظر أيضا:

    بعد قرار الملك سلمان... بدء عملية إنقاذ في اليمن
    مرتديا الزي العسكري... صورة "نادرة" للملك سلمان خلال مشاركته في حرب السعودية مع اليمن
    حقوقي يتحدث عن مستقبل التصعيد في جنوب اليمن
    اليمن... "الانتقالي الجنوبي" محذرا: مستعدون للعودة إلى الجبال
    اليمن... التحالف يقصف صنعاء
    اليمن... "المؤتمر الشعبي" يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في عمليات التحالف
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, حرب اليمن, التحالف, أنصار الله, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرئيس الروسي فرديمير بوتين يرقص مع وزيرة الخارجية النمساوية كنيسل في حفل زفافها في جامليتز، 18 أغسطس/آب 2018
    الرقص بلا حدود: أسياد الرقص العالمي
    الجيش البريطاني يحارب روسيا من سلطنة عمان
    بريطانيا تبدأ في محاربة أقوى جيوش العالم من سلطنة عُمان
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك