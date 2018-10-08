الحوثيون يعلنون السيطرة على قرى سعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" تحقيق انتصارات نوعية بالسيطرة على مواقع عسكرية وقرى سعودية، في جيزان جنوب غربي المملكة.

نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، مساء اليوم الاثنين، بيانا للقوات المسلحة جاء فيه "وحدات خاصة من الجيش واللجان حققت انتصارات نوعية اليوم في جبهة جيزان"، موضحا "السيطرة على برجي إم بي سي، والربعة، وعدد من القرى في جبهة جيزان، ومصرع وإصابة عدد كبير من قوات العدو، واغتنام عتاد عسكري سعودي خلال العمليات النوعية".

وأضاف البيان "جميع محاولات العدو لاستعادة المواقع التي خسرها في جيزان، باءت بالفشل وتكبد خلالها خسائر فادحة، وإسقاط 3 طائرات تجسسية في منطقة وادي جارة خلال العمليات النوعية".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يقترب من المجمع الحكومي قرب الحدود السعودية

ولفت البيان إلى أن العمليات النوعية "تأتي بالتزامن مع ذكرى مجزرة الصالة الكبرى التي راح ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء".

وأكد بيان القوات المسلحة في صنعاء "تواصل قواتنا تحقيق الانتصارات النوعية في كافة الجبهات ومنها جبهة الساحل الغربي، وأبطال الجيش واللجان الشعبية مستمرون في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر".

ونقلت قناة "اليمن" الفضائية التابعة لصنعاء عن وزارة الدفاع أن "وحدات قتالية خاصة تسيطر بعملية هجومية على برجي إم بي سي والرقعة وقريتي قنبورة والقيمة في قطاع جيزان"، وتابعت القناة "المقاتلون سيطروا على عدد من المواقع والقرى السعودية منها قريتا الضبيرة والعمدان في جيزان".

ولم تصدر أية جهة في السعودية أو التحالف العربي ردا على ما ورد بوسائل الإعلام في صنعاء.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير الحدودية، جنوب غربي المملكة.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.