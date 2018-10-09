العراق... رئيس الحكومة يتلقى طلبات ترشح الوزراء

اقترح رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، على الذين يرغبون تولي منصب في الحكومة الجديدة بإرسال معلومات عن أنفسهم بشكل إلكتروني.

© Sputnik . Nazek Mohammed مصدر: هذه الكتل مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق

القاهرة — سبوتنيك . وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الجديد، أمس الاثنين 8 أكتوبر / تشرين الأول: "سيتم قبول الطلبات، من صباح يوم الثلاثاء إلى مساء الخميس".

وأعلن مكتب عبد المهدي، أيضا، العمل الكبير منذ تعيينه في المنصب، مضيفا: "مضطر لرفض استقبال العديد من الوفود والزوار، الذين يرغبون شخصيا بتهنئة رئيس الحكومة، أو تقديم الترشيح لمنصب في الحكومة الجديدة".

وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، كلف، يوم الثلاثاء الماضي، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة وذلك بعد اختيار البرلمان له رئيسا للجمهورية.