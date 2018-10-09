ابن سلمان يلتقي مبعوث أمريكا بشأن سوريا... وهذا ما ناقشاه

وقال بدر العساكر عبر حسابه بموقع تويتر: "سمو ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي للشأن السوري".

وأضاف أنهما "يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع على الساحة السورية".

سمو #ولي_العهد يلتقي المبعوث الأمريكي للشأن السوري ويستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع على الساحة السورية. pic.twitter.com/PhilXSsuCU — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) October 8, 2018

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

يذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة".