"حزب الله" يهدد إسرائيل بالقرون الوسطى

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تقرير من إعداد الخبير الإسرائيلي أوري بار يوسف الذي اعتبر فيه أن "حزب الله" اللبناني قادر على إعادة دولة إسرائيل إلى القرون الوسطى.

وكتبت الصحيفة اللبنانية أن الخبير الإسرائيلي وخلال مقابلته على القناة العاشرة الإسرائيلية، أشار إلى أن إسرائيل عاجزة عن سلب "حزب الله" قدراته الصاروخية، وذلك بسبب المراجعة التكتيكية التي قام بها الحزب بعد حرب تموز 2006 والتي تعلم بعد ذلك أسلوب جديد لإخفاء صواريخه الثقيلة.

وأوضح أوري أن الحزب بعتمد على طريقة توزيع الصواريخ وطمرها بحيث يصبح من الصعب إيجادها، وفي حال بدء الحرب سيقوم الحزب بإطلاقها فورا من الأماكن الموجودة فيها وستفشل القوات الجوية بتدميرها في الوقت المناسب.

كما أشار الخبير الإسرائيلي إلى أن صواريخ "حزب الله" تتمتع بدقة إصابة ضمن دائرة عشرة أمتار عن الهدف وأي محاولة حسم من قبل إسرائيل ستجعلها تدفع أثمانا باهظة غير عادية.

كما تكلم أوري عن "عقيدة الضاحية" وتحضيرات الحزب للحرب المقبلة، حيث استطاع بوسائل تقليدية إنجاز ما أنجزته دول نووية كبرى خلال المواجهة بين الدول أيام الحرب الباردة.

وخلص قائلا: "ما لدى "حزب الله" من ترسانة صاروخية قادر أن يسبب لنا دمارا هائلا".