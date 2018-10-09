"حزب الله" يهدد إسرائيل بالقرون الوسطى

وأوضح أوري أن الحزب بعتمد على طريقة توزيع الصواريخ وطمرها بحيث يصبح من الصعب إيجادها، وفي حال بدء الحرب سيقوم الحزب بإطلاقها فورا من الأماكن الموجودة فيها وستفشل القوات الجوية بتدميرها في الوقت المناسب.
كما أشار الخبير الإسرائيلي إلى أن صواريخ "حزب الله" تتمتع بدقة إصابة ضمن دائرة عشرة أمتار عن الهدف وأي محاولة حسم من قبل إسرائيل ستجعلها تدفع أثمانا باهظة غير عادية.
كما تكلم أوري عن "عقيدة الضاحية" وتحضيرات الحزب للحرب المقبلة، حيث استطاع بوسائل تقليدية إنجاز ما أنجزته دول نووية كبرى خلال المواجهة بين الدول أيام الحرب الباردة.
وخلص قائلا: "ما لدى "حزب الله" من ترسانة صاروخية قادر أن يسبب لنا دمارا هائلا".
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