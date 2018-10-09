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13:02 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مندوب سورية الدائم إلى مجلس الأمن بشار الجعفري

    الجعفري: 100 دولة صدرت الإرهاب لسوريا والوجود الأمريكي غير شرعي (فيديو)

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن 100 دولة صدرت الإرهاب إلى سوريا، وأن الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي في سوريا غير شرعي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي.

    وقال الجعفري في بيان سوريا أمام الجمعية العامة للأم المتحدة: "هل هناك شك أن قيام 100 دولة عضو في الأمم المتحدة بتصدير الإرهاب إلى سوريا على مدار 8 سنوات (وفق تقرير من مجلس الأمن)، هو عمل حيادي ومستقل وموضوعي؟".

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    الجعفري: عدوان إسرائيل الأخير على سوريا محاولة لتقديم دعم معنوي للإرهابيين
    وقال الجعفري في البيان معلقا على تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة: "لم يتطرق معدو التقرير إلى العدوان والوجود الأجنبي على أراضي بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون موافقتها وذلك تحت ذرائع باتت مفضوحة كامتلاكها أسلحة دمار شامل غير موجودة أصلاً أو لحماية مدنييها من خطر وهمي غير موجود أصلا أو بحجة نشر الديمقراطية المزيفة فيها".

    وأضاف الجعفري: "كان الأجدى بمعدي التقرير وصف هذا الوجود الأجنبي على أقل تقدير بأنه وجود غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة واعتداءً على السيادة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين"، موضحا أن المقصود هنا هو الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي ودول أخرى غير الشرعي على الأراضي السورية وتلك التي تدعي أنها جزء من تحالف يفرض نفسه على هذه المنظمة الدولية.

    ورحب الجعفري بما جاء في تقرير الأمين العام حول مكافحة الإرهاب وذلك حتى يتسنى بلوغ الهدف المنشود وتوسيع نطاق الجهود المبذولة للتصدي للأسباب الجذرية التي تتيح تجنيد الإرهابيين وانتشار آفة الإرهاب، مضيفا مع ذلك كنا نأمل لو تكبد معدو التقرير عناء الإشارة إلى سوريا وليس فقط إلى العراق عند حديثهم عن تنظيم "داعش" الإرهابي لأن هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية موجود أيضاً في سوريا.

    وتابع الجعفري: "كنا نتوقع أن تحظى الحرب التي خضناها مع حلفائنا ضد الإرهاب بدعم المجتمع الدولي في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب، وذلك من خلال إنفاذ الوسائل اللازمة لردع حكومات الدول المعروفة عن دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا هؤلاء الذين يحلو للبعض تسميتهم "المعارضة المعتدلة" حينا والمعارضة المسلحة أحياناً والمجموعات من غير الدول في ظروف أخرى وبالجهاديين أحياناً أخرى ويتجاهلون عمداً وصفهم بالإرهابيين".

    وأشار الجعفري إلى أن البعض "جعل من سوريا مقصدا للإرهابيين بلا حدود وعلى غرار هذه المنظمات المشبوهة كأطباء بلا حدود ومجرمين بلا حدود وقتلة بلا حدود والمهم بالنسبة لهم أن يبقى الإرهاب بلا حدود وأن يصعب ضبطه والسيطرة عليه لذلك فإن تجربة سوريا في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع حلفائها تستحق أن يفرد لها إشارة في تقرير الأمين العام إلا أن معدي تقرير الأمين العام تجاهلوا ذلك للأسف".   

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    التسوية السياسية في سوريا, الحكومة السورية, بشار الجعفري, سوريا
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