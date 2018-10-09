الخارجية التركية: السلطات السعودية سمحت بتفتيش قنصليتها في إسطنبول

سمحت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن "السعودية ستسمح للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ أسبوع، بعد دخول إلى مقر القنصلية".

وذكر بيان صادر عن أقصوي، إن "السعودية أخبرتنا أنهم منفتحين للتعاون في قضية اختفاء خاشقجي، وفي هذا الإطار سيتم تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول"، مؤكدا أن التحقيق في اختفاء خاشقجي جار على قدم وساق.

واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لكنه لم يخرج منها، فيما نفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي وقالت إنه خرج.

كما تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أزمة احتجاز الصحفي جمال خاشقجي. وقال، في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى هذا الأسبوع.

وأعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء خاشقجي، فيما ذكرت مصادر أمنية تركية، مساء السبت الماضي، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولين وصلوا إلى مدينة إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها ومن ثم عادوا إلى بلادهم".

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الاثنين، استدعاء السفير السعودي في تركيا، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات الجارية في قضية اختفاء خاشقجي.