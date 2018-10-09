رسميا... عودة السفير السعودي إلى ألمانيا

أعلنت السفارة السعودية إلى ألمانيا عودة السفير السعودي، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، إلى العاصمة برلين.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في ألمانيا، عبر موقع "تويتر" تغريدة أعلنت فيها عودة السفير السعودي إلى برلين.

© Sputnik . Anton Denisov الخارجية الألمانية: نأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا

وقالت السفارة في تغريدتها: "سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير خالد بن بندر بن سلطان، يعود لمباشرة عمله في برلين".

وتابع: "التقي (السفير السعودي) في مقر وزارة الخارجية الألمانية مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وتناول اللقاء أوجه وأهمية التعاون بين البلدين".

يذكر أنه نشبت أزمة دبلوماسية بين السعودية وألمانيا، منذ نحو عشرة أشهر على خلفية انتقاد وزير الخارجية الألماني السابق زوغمار غابرييل سياسة الرياض تجاه لبنان، إذ لمح إلى أن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأرغمته على تقديم الاستقالة.

بدورها، قالت هيئة "دويتشه فيله" الألمانية، إن الجبير وهايكو اتفقا على إعادة السفير وفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين الدولتين أثناء اجتماع عقداه على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير خالد بن بندر بن سلطان، يعود لمباشرة عمله في برلين و يلتقي في مقر وزارة الخارجية الألمانية مع معالي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، تناول اللقاء أوجه و أهمية التعاون بين البلدين. — KSA Botschaft in DE (@KSAembassyDE) October 9, 2018

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