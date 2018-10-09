"أنصار الله" تصد هجوما للتحالف العربي شرقي محافظة صعدة

صد مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، هجوما شنه الجيش اليمني على مواقعهم في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني مدعوما بطيران التحالف العربي شن هجوما على مواقع جماعة أنصار الله باتجاه تبة غازي في منطقة الصوح بمديرية كتاف شرقي صعدة".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تصد هجوما للقوات اليمنية المشتركة جنوبي الحديدة

وأضاف المصدر: "مسلحو أنصار الله تمكنوا من كسر زحف الجيش اليمني إثر مواجهات دارت ساعات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وكان الجيش اليمني أعلن، أمس الاثنين، السيطرة على جبل رمدان المطل من الجهة الشمالية الغربية على المجمع الحكومي ومركز مديرية باقم شمال صعدة.

وتقود السعودية التحالف العربي في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.