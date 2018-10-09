بعد يوم من رسالتها للسوريين... الموت يغيب عاشقة سوريا الألمانية (صور)

توفيت، اليوم، الفنانة التشكيلية الألمانية أورسولا باهر في دمشق عن عمر يناهز 58 عاما بعد أن حققت حلمها بافتتاح معرضها في دار الأسد للثقافة والفنون.

وبحسب "سانا"، فقد غيب الموت الفنانة التشكيلية الألمانية أورسولا باهر عن عمر يناهز 58 عاماً بعد أن حققت حلمها بافتتاح معرضها في دار الأسد للثقافة والفنون أمس رغم تأخر حالتها الصحية جراء معاناتها الطويلة مع المرض.

ووكانت أورسولا وجهت رسالة إلى الشعب السوري، أمس الاثنين، رغم صعوبة نطقها "أنتم انتصرتم أيها السوريون لأنكم على حق وأنا قدمت إليكم لأنني أحبكم… وضعي الصحي صعب وإذا وافتني المنية هنا فوصيتي أن أدفن في تراب سوريا لأنها بلد الشهداء".

ووفقا للوكالة، "كانت باهر افتتحت أمس معرضا لأعمالها في دار الأسد للثقافة والفنون، حيث لم تكتف التشكيلية الألمانية بالوقوف إلى جانب أبناء الجالية السورية في برلين خلال الوقفات الاحتجاجية منددة معهم بما يتعرض له الشعب السوري من حرب إرهابية ظالمة بل سعت بكل الحب الذي امتلكته لهذا الشعب أن تنقل عبر لوحاتها حقيقة ما تتعرض له سوريا من عدوان وتآمر غربي لتكون أمنيتها الأخيرة بعد إصابتها بمرض عضال إقامة معرض لها في قلب دمشق".