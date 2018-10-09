ضربة استباقية للإرهابيين... الأمن المصري يقتل 10 مسلحين في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عن توجيه ضربة استباقية إلى خلية إرهابية، كانت تنوي تنفيذ هجمات.

وحسب بيان وزارة الداخلية، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء: "قتل 10 عناصر إرهابية في ضربة استباقية جديدة وجهتها قوات الأمن لأحد الأوكار بالعريش في شمال سيناء".

وأشارت الوكالة إلى أن "قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات تفيد اتخاذ 10 عناصر إرهابية من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العريش مأوى لهم، واعتزامهم القيام ببعض العمليات العدائية، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة تلك العناصر بالمزرعة المشار إليها".

© AP Photo / مقتل 15 إرهابيا في سيناء قبل تنفيذهم عمليات تفجير

وأوضحت أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتلهم جميعا عقب تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الذخائر".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعنلت، الأربعاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول، مقتل 15 إرهابيا خلال مداهمة إحدى المزارع في مدينة العريش بشمال سيناء.

وتواصل قوات الجيش والشرطة المصرية "العملية الشاملة سيناء 2018" منذ فبراير/ شباط الماضي، للقضاء على الإرهاب وتطهير شبه جزيرة سيناء، وتأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر.

وتشهد عدة محافظات بما فيها العاصمة القاهرة، وشمال شبه جزيرة سيناء، هجمات إرهابية من قبل الجماعات التكفيرية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013.

ووافق البرلمان المصري، في يونيو/ حزيران الماضي، على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتبارا من صباح السبت 14 يوليو 2018.