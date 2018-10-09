"أنصار الله": إسقاط ثلاث طائرات تجسس وخسائر كبيرة في صفوف قوات التحالف

قال مصدر عسكري إن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، نفذت العديد من العمليات الهجومية على قوات التحالف خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الجماعة تمكنت من كسر زحف عسكري واسع لقوات التحالف قبالة منفذ علب بعسير، مسنودا بغطاء جوي مكثف وتمشيط بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، لافتا إلى أن الزحف استمر لأكثر من 11 ساعة دون تحقيق أي تقدم ميداني.

كما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية باتجاه جنوب جبل النار أسفرت عن مقتل و جرح العشرات من الجنود واستعادة عدد من المواقع، وتم إسقاط ثلاث طائرات تجسسية في منطقة وادي جارة بالقطاع نفسه.

وأشار المصدر إلى انكسار زحف عسكري غرب الدريهمي وإعطاب مدرعة وآلية عسكرية بتفجير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وإعطاب مدرعة بصاروخ موجه.

وأضاف:

"تم تدمير آلية عسكرية وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة باستهداف مدفعي على تحصيناتهم غرب التحيتا، واستهدف قصف مدفعي تجمعاتهم في الجبلية، وفي تعز أفشل الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه تبة الرباح في العنين بجبل حبشي بتفجير على مجموعة منهم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

كما ذكر المصدر أن "قصفا مدفعيا استهدف تجمعات المرتزقة في إحدى تباب الجرشب بمديرية الغيل في محافظة الجوف وأسفر عن مصرع عدد منهم، وتم تدمير آلية تابعة للعدوان في جبهة الحوامرة بمحافظة لحج"، على حد قوله.

وتابع: "في جيزان سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية على برجي "إم بي سي" و"الربعة" وعدد من القرى بعملية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات التحالف واغتنام عتاد عسكري وتدمير ثلاث دبابات إبرامز وخمس آليات وإعطاب أربع رشاشات عيار 50"، بحسب المصدر.