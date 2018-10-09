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    أطفال لاجئون يلعبون في خيمة بقرية شمال ضاحية عبس بمحافظة حجج، اليمن 16 سبتمبر/ أيلول 2018

    العاصفة "لبان" تقترب من اليمن... والحكومة تستنفر

    © AFP 2018 / Essa Ahmed
    العالم العربي
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    حذر المركز اليمني للأرصاد من اقتراب عاصفة مدارية من السواحل الشرقية لليمن مركزها بحر العرب.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، إن "العاصفة "لبان" يقع مركزها على خط عرض 12.9 درجة شمالاً وخط طول 60.0 درجة شرقاً ويبعد مركزها نحو 600 كم شرق جزيرة سقطرى، و860 كم جنوب شرقي مدينة الغيظة مركز محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن".

    أطفال في مدينة الحديدة / اليمن
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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    وأضاف "من المتوقع أن تتحرك العاصفة خلال الساعات المقبلة باتجاه غرب — شمال غرب السواحل اليمنية بسرعة 11 كم/ ساعة، ترافقها أمطار غزيرة مصحوبة برعود ورياح سطحية شديدة تتعدى 50 عقدة (90 كم/ ساعة)، واضطراب شديد للبحر وارتفاع لأمواجه ما بين 10 إلى 13 متراً في المنطقة حول مركز العاصفة، كما ستضطرب المياه الإقليمية لجزيرة سقطرى تدريجياً مع تقدم العاصفة باتجاه غرب — شمال غرب".

    في الأثناء، وجه وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، السلطات المحلية في محافظات سقطرى، المهرة، حضرموت وشبوة، والمناطق المتوقع أن تضربها العاصفة "لبان" بإنشاء غرف عمليات لمتابعة آثار العاصفة وإصدار التوجيهات والتحذيرات للسكان والسفن بالابتعاد عن مواقع الخطر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بتفادي أضرار العاصفة.

    وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، طالب الوزير فتح، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي بتوجيه المنظمات الأممية الإغاثية باتخاذ الاحتياطات اللازمة في توفير المواد الإيوائية والإغاثية اللازمة وبقاء الفرق الطبية والإسعافية لتلك المحافظات بالقرب من الأماكن المقرر تأثرها لسرعة تقديم الدعم الإنساني للسكان.

    وحث فتح المنظمات الإغاثية الأممية والدولية وخصوصاً برنامج الأغذية العالمي بالاستعداد لتقديم الدعم اللازم للمتضررين في تلك المحافظات.

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    العاصفة لبان تقترب من اليمن, الحكومة اليمنية, اليمن
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