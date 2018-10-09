الحريري: تشكيل الحكومة اللبنانية خلال 10 أيام

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن تشكيل حكومته سيكون خلال 10 أيام بعد عودة الرئيس ميشال عون من القمة الفرانكفونية في العاصمة الأرمينية، يريفان، مشددا على أنه إذا اعتذر عن منصبه فلن يقبل بإعادة تكليفه مرة ثانية.

القاهرة — سبوتنيك . نقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية عن الحريري قوله، اليوم الثلاثاء، خلال حديث مع الصحفيين في بيروت " تشكيل الحكومة خلال 10 أيام كما قلت، وإذا اعتذرت لا أقبل بأن أكلف مرة ثانية".

واستبعد الحريري اعتذاره قائلا "لماذا أعتذر إن كنت سأعود، وما حصل في عام 2009، كانت ظروفه مختلفة، المعيار الوحيد الذي التزمه هو حكومة وفاق وطني".

وأضاف الحريري "نتمنى تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من يريفان، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيلها"، موضحا "هناك تنازلات من الجميع بمن فيهم التيار الوطني الحر، والعقد كلها في الطريق إلى الحل".

وردا عن سؤال حول احتمال أن تطال العقوبات الأمريكية على إيران و"حزب الله"، لبنان، قال الحريري: "لبنان ليس إيران، وإيران ليست لبنان".