"أنصار الله" تخسر قائد التدخل السريع بمعارك في صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، مقتل قياديين اثنين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أحدهما هو قائد قوة التدخل السريع في جبهة باقم، خلال مواجهات جرت في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "القيادي الميداني في ميليشيا الحوثي، أبو علي النواري، لقي مصرعه في هجوم شنته قوات الجيش أمس الاثنين، على مواقع الميليشيا خلف جبال العظيدة شمال غربي مركز مديرية باقم شمال صعدة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله": إسقاط ثلاث طائرات تجسس وخسائر كبيرة في صفوف قوات التحالف

وأشار إلى "أن النواري عين منذ عشرة أيام قائدا لما تسمى قوات التدخل السريع في جبهة باقم".

وأضاف "أن قيادياً آخر في الميليشيا يدعى عبد الله يوسف حسين ثورة، لقي مصرعه في ذات الهجوم شمال غربي مركز باقم".

وبحسب موقع الجيش اليمني "يعد القيادي ثورة من القيادات البارزة للميليشيا في مختلف جبهات صعدة، وتلقى تدريبات خاصة في إيران".

وكان الجيش اليمني أعلن في 16 آب/ أغسطس الماضي، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.