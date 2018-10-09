العقوبات التي تنتظر صاحب فيديو "دق على عمتك" في السعودية

أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة مكة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على المتهم الرئيسي في قضية واقعة "دق على عمتك"، الذي لاقى رواجا بين السعوديين على "تويتر" خلال الأشهر الماضية، وكذلك زوجته.

وحكمت المحكمة بالسجن والجلد والغرامة على كل من المتهم الرئيسي وزوجته في القضية، كما حكم على الطرف الثالث (الفتاة) بالسجن 10 أيام، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

© AP Photo / Hassan Ammar الداخلية السعودية تكرم رجال المرور أصحاب واقعة "دق على عمتك" (صور)

وجاءت العقوبات كالتالي: 60 يوما سجن لكل من المتهم الرئيسي وزوجته، و20 ألف ريال غرامة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته، و50 جلدة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته.

وبحسب صحيفة "مكة‘" فإن المتهم وزوجته مازالا يقضيان عقوبة السجن، بينما تم الإفراج عن الفتاة في وقت سابق بكفالة.

وكانت المحكمة أجلت النطق بالحكم في الجلسة السابقة بعد أن عانى المتهم الرئيسي من عائق صحي.

وتصدر هاشتاغ "#دق_على_عمتك" قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على "تويتر" في السعودية، خلال شهر أغسطس/آب، نسبة للجملة التي رددها السائق لأحد الموجودين معه في السيارة، من أجل الإبلاغ عن الواقعة لها وللإعلاميين، وذلك بعدما طلب رجل المرور من سائق السيارة إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، ولكنه رفض التجاوب، وبادر برفع صوته عاليا بغوغائية، وقيام مرافقتيه زوجته وابنته، بتسجيل كلامه، موجها اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف، والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها.