السعودية تشكل المجلس الاستشاري لمشروع نيوم

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع نيوم العملاق، الذين بلغوا 19 عضوا من كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة والتخطيط والعمران.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، فإن المجلس يضم خبراء من عدة قطاعات رئيسة لتقديم الأفكار والرؤى والمشورة بشأن مراحل المشروع الرئيسة.

© REUTERS / HANDOUT بعد بدء العمل فيه... تطورات جديدة فى مشروع نيوم السعودي

وسيضطلع المجلس بدور توفير العلاقات الاستراتيجية لنيوم.

ومن المقرر أن يتمتع أعضاء المجلس الاستشاري بخبرات متنوعة في التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والتصميم، والتقنية، والاستدامة، والطاقة، والتصنيع.

وبدأ هؤلاء الأعضاء بمراجعة استراتيجية نيوم ومناقشة مستجدات المشروع في وقت سابق من خلال اجتماع عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس/ آب 2018.

وذكرت "سبق" أن "كل عضو من أعضاء المجلس اختير بعناية تامة بناء على خبرته"، مشيرة إلى أن كل منهم له خبرته الطويلة ذات الصلة بالمشروع، وخلفيته في مجال الأعمال العالمية، وإلمامه بالمشاريع العملاقة، ومهامه الكبرى على مستوى مجالس الإدارة، وتأثيره على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بأهداف مشروع نيوم.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أطلق، في وقت سابق من العام الماضي، مشروع "نيوم" الاستثماري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراض من الأردن ومصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 الاقتصادية.