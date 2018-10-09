انهيار مبنى في العاصمة البحرينية ووقوع عدد من الإصابات

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن مبنى قديما في العاصمة المنامة سقط، مما تسبب بوقوع عدد من الإصابات.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية البحرينية عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أن الدفاع المدني يباشر بلاغا بانهيار مبنى قديما في منطقة السلمانية.

الدفاع المدني يباشر بلاغا بانهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية والمعلومات الاولية تشير الى وقوع عدد من الاصابات. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) October 9, 2018

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، "المعلومات الأولية تشير إلى وقوع عدد من الإصابات".

وأضافت الوزارة في تغريدة جديدة "ما يزيد عن 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطا وفردا و19 سيارة إسعاف ، تباشر إجراءاتها لإنقاذ المصابين إثر انهيار مبنى سكنيا من طابقين في منطقة السلمانية والمعلومات تؤكد نقل 20 مصابا للمستشفى تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة".