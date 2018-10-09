الجيش اليمني يستكمل السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، أن قواته استعادت مواقع ومرتفعات من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، "أن قوات الجيش تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، بعد معارك ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح".

© AP Photo / Nariman El-Mofty اليمن... قوات النخبة تعلن سيطرتها على قاعدة عسكرية غرب شبوة

وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا الحوثية في منطقة المجاوحة، ما أسفر عن تدمير عدد من الأطقم ومقتل من كانوا على متنها".

وكانت القوات الحكومية أعلنت منتصف آذار/ مارس الماضي، السيطرة على سلسلة جبال المنصاع وقرية عيدة في مديرية نهم، إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، نحو 60 كم، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي جماعة "أنصار الله".