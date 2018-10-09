الجيش اليمني يقصف محافظة البيضاء

سقط 8 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين قتيل وجريح خلال قصف شنه الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . صرح الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر" اليوم الثلاثاء، "مدفعية الجيش قصفت تعزيزات لميليشيا الحوثي في ظهر البياض بمديرية الملاجم شرق البيضاء، كانت في طريقها إلى مواقع تمركزها في الجبهة".

وأضاف "القصف أسفر عن مصرع خمسة من عناصر الميليشيا وإصابة ثلاثة آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها".

يشار إلى أن القوات الحكومية أطلقت بإسناد من التحالف في 26 يوليو/ تموز الماضي، عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مديرية الملاجم من قبضة جماعة "أنصار الله"، تمكنت خلالها من استعادة عدد من المناطق المهمة، حسب موقع الجيش اليمني.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.