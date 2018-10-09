إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

© AFP 2018 / Said Khatib قناة عبرية: في حال اندلاع مواجهة عسكرية غزة ستتحول إلى صومال أخرى

رام الله — سبوتنيك . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم وسط قطاع غزة، وقد نقلوا للمشافي لتلقي العلاج وقد وصفت إصابتهم بالمتوسطة".

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الحدودي شرق مدينة دير البلح وقد نقلوا على متن سيارات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى".

يذكر أن نحو 200 فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 21000 برصاص الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال قمعه لمسيرات العودة على طول السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي بدأت فعالياتها في الثلاثين من مارس/ آذار المنصرم في ذكرى "يوم الأرض".