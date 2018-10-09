الصحة البحرينية: نقل 15 شخصا من مصابي المبنى المنهار بالمنامة إلى العناية المركزة

القاهرة — سبوتنيك. وكتبت الوزارة البحرينية، في بيان نشر عبر حسابها على "تويتر"، "حتى وقت كتابة البيان لا توجد وفيات".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، مساء اليوم، عن انهيار مبنى قديم في العاصمة المنامة، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات عن وصول عدد الإصابات في الحادثة إلى 32، لافتة إلى أن بعض المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم في حالة حرجة.
#البحرين انهيار مبنى قديم في العاصمة البحرينية #المنامة وهناك إصابات متفرقة pic.twitter.com/LRfsaogdPE— جعفر العال (@jaybah98) ٩ أكتوبر ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)