الصحة البحرينية: نقل 15 شخصا من مصابي المبنى المنهار بالمنامة إلى العناية المركزة

أفادت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم نقل 15 شخصا في حالة حرجة إلى قسم العناية المركز بمستشفى الملك حمد الجامعي، وذلك بعد إصابتهم بجروح خطيرة نتيجة انهيار بناء بحي السلمانية في العاصمة المنامة.

القاهرة — سبوتنيك. وكتبت الوزارة البحرينية، في بيان نشر عبر حسابها على "تويتر"، "حتى وقت كتابة البيان لا توجد وفيات".

© AFP 2018 / MARWAN NAAMANI انهيار مبنى في العاصمة البحرينية ووقوع عدد من الإصابات

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم نقل شخصين أصيبا بحروق بليغة تجاوزت نسبتها الـ70 في المئة، إلى مستشفى الملك حمد، ومستشفى قوة دفاع البحرين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، مساء اليوم، عن انهيار مبنى قديم في العاصمة المنامة، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات عن وصول عدد الإصابات في الحادثة إلى 32، لافتة إلى أن بعض المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم في حالة حرجة.