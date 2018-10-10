اليمن...التحالف يفرض قيودا جديدة على استيراد المواد ذات الاستخدام المزدوج

وسع التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، قائمة المواد المحظور استيرادها إلى اليمن، والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية من جماعة أنصار الله.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court محمد بن سلمان يجيب متى ستنتهي الحرب في اليمن ويتحدث عن اتفاق

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر في مصلحة الجمارك اليمنية لوكالة "سبوتنيك" بأن التحالف عمَم عبر المصلحة قائمة جديدة من المواد الممنوع استيرادها ودخولها عبر المنافذ البحرية والبرية إلى اليمن، تضمنت عشرات الأصناف من بينها السيارات رباعية الدفع وعربات البيك اب وجنوط السيارات المصنوعة من الكروم، والدراجات النارية والمائية ومواد كيميائية وبطاريات وألواح توليد الطاقة الشمسية وقطع غيار المعدات الثقيلة، ومعدات الغطس والأنابيب المعدنية والملابس العسكرية وأجهزة وبرامج الاتصالات العسكرية والمدنية.

وحسب المصدر، فإن مصلحة الجمارك اليمنية وجهت أمس الثلاثاء، شركات ومكاتب الملاحة بعدم نقل تلك المواد الممنوعة إلى اليمن، للحيلولة دون استخدامها من جماعة أنصار الله لأغراض عسكرية سواءً في تصنيع الأسلحة والألغام والمتفجرات أو في الاتصال والتنقل.

وأشار إلى أن التحالف أضاف إلى القائمة موادً كيميائية تستخدمها المصانع في صناعة وتعقيم وتعليب المواد الغذائية، ومنع استيراد تلك المحاليل قد يتسبب في توقف الإنتاج، كونها تعتبر من المواد الأولية ولا تستوردها إلا المصانع.