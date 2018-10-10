مقتل سعودي داخل شقته في دولة أجنبية (فيديو)

عثر على مبتعث سعودي، مقتولا داخل شقته، في إحدى الدول الأجنية، الأحد الماضي.

وقالت فضائية "إن بي سي" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن الشرطة الأمريكية، عثرت الأحد الماضي على طالب مبتعث سعودي مقتولا داخل شقته في مدينة ميامي التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية.

وأضافت أن "أصدقاء الشاب، الذي يدرس في كلية الهندسة بجامعة ميامي، ويدعى ياسر إبراهيم أبو الفرج (23 عاما)، أبلغوا الشرطة بالحادث، موضحة أن "الشرطة تعمل بدورها على كشف الجاني وأسباب الجريمة، وأن جثمان الطالب عليه "آثار اعتداء".

وأشارت "إن بي سي"، إلى أن الشرطة الأمريكية رصدت مبلغ 3 آلاف دولار لمن يدل بأي معلومات تفيد في سير التحقيق في القضية، فيما رفضت الإفصاح عن أي معلومات بشأن الواقعة.

بدورها، أصدرت جامعة ميامي الأمريكية بيانا بشأن المبتعث الذي يدرس الهندسة المعمارية فيها منذ عام 2015، مؤكدة أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية لمعرفة الجناة وملابسات الجريمة، وفق المصدر ذاته.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السلطات السعودية بشأن الواقعة.