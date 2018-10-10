اليمن... "أنصار الله" تعلن استهداف زورق حربي ومقتل طاقمه

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، تدمير زورق حربي تابع للتحالف قبالة السواحل اليمنية.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لأنصار الله، إن القوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية المتحالفة مع أنصار الله دمرت زورقا بحريا تابعا للتحالف قبالة سواحل مديرية ميدي الحدودية.

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" في تعز

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في القوات البحرية اليمنية، قوله إن جميع من كانوا على متن الزورق البحري لقوا مصرعهم.

تقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس / آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها "الحوثيون" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد تم توثيق سقوط 9500 ضحية غالبيتهم من المدنيين جراء ضربات جوية.