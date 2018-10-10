"أنصار الله" تعلن استهداف معسكر للتحالف جنوب الحديدة بغارة جوية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أنها شنت غارة بطائرة دون طيار على معسكر لقوات التحالف العسكري العربي والقوات اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، أن "سلاح الجو المسير استهدف بطائرة قاصف 1 معسكر عنبرة التابع لقوات التحالف والقوات الحكومية المشتركة جنوب مديرية الخوخة الساحلية الواقعة جنوب الحديدة".

وأضافت أن "الهجوم استهدف تجمعا لقوات التحالف والقوات الحكومية في المعسكر".

يأتي الهجوم عقب إعلان الجيش اليمني، الأحد الماضي، وصول تعزيزات كبيرة من القوات السودانية للمشاركة في المعارك الدائرة جنوب وشرق مدينة الحديدة، واستعادة المدينة ومينائها الاستراتيجي من قبضة جماعة "أنصار الله".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد على 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد تم توثيق سقوط 9500 ضحية غالبيتهم من المدنيين جراء ضربات جوية.