البرلمان العربي يناقش القضايا الكبرى مع السفراء العرب في أبو ظبي

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس البرلمان العربي مع السفراء العرب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي يزورها على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان.
وكان قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، تلبيةً لدعوة من الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال رئيس البرلمان في بيان سابق إن تلك الزيارة تأتي في إطار السعي لدفع علاقات التشاور والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات، وحرصا من البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية المتصاعد بما يعضد الموقف الرسمي العربي على كافة المستويات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية، وشرح مواقف وخطط عمل وتحركات البرلمان العربي تجاه القضايا الهامة والاستراتيجية للعالم العربي، وفي مقدمتها: القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والأمن القومي العربي، والتدخلات الخارجية في الشأن العربي الداخلي.
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