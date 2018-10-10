البرلمان العربي يناقش القضايا الكبرى مع السفراء العرب في أبو ظبي

أطلع رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، سفراء الدول العربية المعتمدين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، على آخر تطورات الأوضاع فى المنطقة ورؤية البرلمان العربي من تلك التطورات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس البرلمان العربي مع السفراء العرب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي يزورها على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان.

وقال السلمي فى بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، فى ختام الاجتماع: "تشرفت بلقاء سفراء الدول العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة أبو ظبي، وأطلعه على قرارات ومواقف البرلمان العربي بشأن القضايا العربية الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحفظ الأمن القومي العربي والتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن العربي ومكافحة الإرهاب.

وكان قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، تلبيةً لدعوة من الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس البرلمان في بيان سابق إن تلك الزيارة تأتي في إطار السعي لدفع علاقات التشاور والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات، وحرصا من البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية المتصاعد بما يعضد الموقف الرسمي العربي على كافة المستويات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية، وشرح مواقف وخطط عمل وتحركات البرلمان العربي تجاه القضايا الهامة والاستراتيجية للعالم العربي، وفي مقدمتها: القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والأمن القومي العربي، والتدخلات الخارجية في الشأن العربي الداخلي.