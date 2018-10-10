مجلس الشعب السوري يناقش زيادة الرواتب وتخفيض أسعار السلع

وبحسب "سانا"، فقد ناقش أعضاء مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الثامنة، أمس الأول، عددا من القضايا الخدمية المتعلقة بالقضايا المعيشية والخدمية للمواطنين.
ودعا أعضاء المجلس إلى تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين وزيادة الاهتمام بالنظافة والمرافق العامة والحدائق والإسراع بتأمين وسائط النقل وإلزام السائقين بالوصول إلى نهاية الخطوط والالتزام بالتسعيرة المحددة وإلغاء عقوبة السجن على جنحة السرعة الزائدة في قانون السير والاستعاضة عنها بالغرامة المالية.
وطالب أعضاء المجلس بزيادة الاهتمام بمربي الثروة الحيوانية وتسهيل إجراءات المعاملات للمراجعين لدوائر الدولة وبيان أسباب التأخر في صرف التعويضات للمواطنين عن الأضرار في ممتلكاتهم جراء الأعمال الإرهابية بالمحافظات كافة وجدولة ديون الفلاحين لدى فرع المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة رواتب عناصر الجيش السوري بنسبة 30% من مجموع الراتب، شملت العسكريين الحاليين والمتقاعدين.
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