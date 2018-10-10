البحرية المغربية تحبط محاولة هجرة غير شرعية إلى إسبانيا

أحبطت البحرية الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، محاولة هجرة غير شرعية بإطلاق رصاصات تحذيرية على قارب يقل المهاجرين بمياه البحر المتوسط، أصابت إحداها فتى صغير في كتفه.

الرباط — سبوتنيك. وقالت القناة الثانية بالتفلزيون المغربي، إن "البحرية الملكية أطلقت رصاصات تحذيرية كما هو متعارف عليه، وقد أصابت إحداها كتف شاب يبلغ من العمر 16 عاما".

© REUTERS / MOAS/Jason Florio المغرب يدافع عن سياسته في محاربة الهجرة غير الشرعية

وأضافت: "القارب كان يقل 50 مهاجرا سريا جميعهم يحملون جنسية المغرب ، وتم إلقاء القبض عليهم من طرف البحرية الملكية في حين تم نقل الشاب المصاب لمستشفى بمدينة طنجة".

وفي السياق أفاد بيان مقتضب صادر عن البحرية المغربية، اليوم، بأنه تم خلال أمس واليوم، اعتراض 15 قارباً تقل 366 مهاجراً غير شرعي.

وكانت البحرية المغربية قد أطلقت، الشهر الماضي، النار على زورق مطاطي يقل مهاجرين غير شرعيين كان في طريقه إلى إسبانيا ما أسفر عن مقتل شابة، ما أثار موجة غضب عارم في الشارع المغربي.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمهاجرين غير شرعيين تقلهم ما بات يعرف بـ "قوارب الموت" إلى إسبانيا بمساعدة مجموعات خارجة على القانون.

لكن بفعل الأزمة المالية التي عاشتها إسبانيا علاوة على تشديد الرقابة وارتفاع المقابل المادي الذي تفرضه شبكات الهجرة غير الشرعية، خفتت ظاهرة هجرة الشباب المغاربة في قوارب مطاطية، لكن بمقابل ذلك زادت عمليات هجرة الأفارقة بعد أن فتح لهم المغرب أبوابه للإقامة والعمل بشروط ميسرة.

ورفض المغرب مؤخرا عرضا أوربيا بإنشاء مراكز استقبال اللاجئين على أراضيه.