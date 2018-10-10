مخاوف في لبنان من احتمال اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الدين الحريري، أن الحكومة ستبصر النور خلال العشرة أيام المقبلة، لأن الوضع الاقتصادي يحتم ذلك، ويفرض على الجميع أن يقدموا بعض التنازلات من أجل المصلحة العليا للبنان.

وأشار الحريري في تصريحات للصحافيين إلى أنه في حال قدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة، فإنه لن يقبل تكليفه مرة ثانية.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الحريري: تشكيل الحكومة اللبنانية خلال 10 أيام

في هذا السياق تقول النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "تيار المستقبل"، رلى الطبش، إن التفاؤل والمهلة التي أعطاها الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة نتيجة مشاوراته مع بعض الكتل الأساسية التي شكلت عقدة في الانتخابات النيابية، وبالتالي من جهة أخرى للإسراع في تشكيل الحكومة لأن وضع البلاد الاقتصادي لم يعد يحتمل".

وأضافت الطبش في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، "عقد تشكيل الحكومة داخلية، لا وجود لأي تدخل خارجي، الحكومة يكون تشكيلها داخلي كما جرى في الانتخابات النيابية".

وحول تصريح الحريري الذي قال فيه إنه في حال قدم اعتذاره عن تأليف الحكومة، فإنه لن يقبل تكليفه مرة ثانية، قالت الطبش "نتمنى أن لا نصل لهذا الموضوع لأنه فيه خراب للبنان، وأعتقد أن هذا الموضوع بعيد، وهذا الأمر يعود له، ولا يمكن التكهن عنه".

ولفتت الطبش إلى أن بقاء البلاد من دون حكومة يساهم في تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، مشيرة إلى أن الوضع الأمني مستتب في ظل حكومة تصريف الأعمال ولكن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل الانتظار.

وكان الرئيس المكلف سعد الدين الحريري قد أعلن أن المعيار الوحيد الذي يعتمده في تشكيل الحكومة هو أنها حكومة وفاق وطني.