الحلبوسي يعلن موافقة أردوغان على زيادة ضخ المياه إلى العراق

© Sputnik . Mohamed Hemeda الحلبوسي إلى تركيا لحل العقد المشتركة مع العراق

بغداد — سبوتنيك . وقال الحلبوسي ، الذي أجتمع مع الرئيس التركي، في بيان مقتضب، "أعلن موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طلب زيادة الإطلاقات المائية لضمان وصول المياه إلى كل محافظات العراق، ومنها البصرة على وجه الخصوص، والتزام تركيا بالحصص المائية ومساندة العراق بهذا الملف".

وبحث الحلبوسي، أمس الثلاثاء، مع نظيره التركي أزمة المياه، فيما أشاد رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم بعمق العلاقة التاريخية مع العراق والمشتركات الكثيرة التي تربط البلدين.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، أول امس الاثنين، إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأور آسيوية.

وأعلنت تركيا، في حزيران/ يونيو الماضي، تأجيل ملء سد "أليسو"، الذي أكملت تشييده أوائل 2018 على مجرى نهر دجلة، بالقرب من قرية إليسو على الحدود من محافظة ماردين وشرناق، وبعد أن ظهرت أثار ملء السد على النهر في العاصمة بغداد ومدينة الموصل شمالي العراق، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.