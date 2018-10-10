"أنصار الله" تقصف تجمع قوات سعودية في جيزان

قصفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجمعات لقوات سعودية ويمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية بصاروخين محليين، وقتلوا جنديا سعوديا قنصا في القطاع ذاته.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن "أنصار الله أطلقوا صاروخين محليين من نوع "زلزال —1" مداه 3 كيلو مترات، على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية جنوب الخوبة في جيزان.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تتحدث عن انتصارات نوعية في جيزان

وأضاف أن القصف الصاروخي ألحق خسائر في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.

وفي سياق متصل ذكر المصدر أن وحدة القناصة في الجماعة قتلت جنديا سعوديا شرق موقع جحفان في جيزان.

ويشن "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الذي بدأ عملياته منذ 26 مارس/ آذار 2015.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.