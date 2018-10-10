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17:22 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    عناصر الشرطة السودانية

    السودان: قائد عسكري يحدد الطرف المدبر لـ"الفيديوهات المرعبة" في العاصمة

    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
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    رفض قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الاتهامات الموجهة إلى قواته بالتورط في انتهاكات ضد المواطنين بالخرطوم.

    واتهم القائد العسكري الشهير بـ"حميدتي" في لقاء مباشر، ليل الثلاثاء، على فضائية "سودانية 24"، المعارضة وجهات داخل الحكومة بترتيب حملة منظمة لاستهداف قواته وتشويه صورتها، وهاجم بقسوة والي شمال كردفان أحمد هارون لمبادرته بانتقاد "الدعم السريع" قبل عدة أعوام حين طالبها بمغادرة ولايته إثر جريمة قتل ارتكبها أحد الجنود، وفقا لموقع "سودان تربيون".

    وشكا العشرات من قاطني الأحياء الطرفية في العاصمة السودانية خلال الأسابيع الماضية من تعرضهم لمضايقات نفذها جنود مسلحون على متن سيارات عسكرية أحاطوا بعدد من الميادين العامة واجبروا الشباب على حلق رؤوسهم تحت التهديد والضرب، كما تعرض مواطنين للضرب دون أية أسباب.

    وبعدما تداول المواطنون مقاطع فيديو لهذه التجاوزات، أصدرت قوات الدعم السريع بيانا تبرأت فيه من تلك التصرفات ودمغت "عصابات إجرامية" بانتحال صفة قواتها والتصرف بتلك الشاكلة. (السودان: بيان عسكري بعد فيديوهات مرعبة في العاصمة).

    وقال حمديتي إن جهات معارضة علاوة على "طابور خامس" داخل النظام الحاكم يعمد الى تشويه صورة قوات (الدعم السريع) ببث تلك المعلومات.

    وهاجم في الخصوص والي شمال كردفان أحمد هارون قائلا إنه أكثر من ساهم في رسم صورة ذهنية سالبة عن هذه القوات، مشيرا إلى أن الوالي أبلغ مدير جهاز الأمن بأنه تصرف بتلك الطريقة لخدمة أجندة سياسية. وتابع حميدتي الذي كان بادي الغضب: "أحمد هارون ينبغي أن يحاكم.. ومكانه السجن وليس حكومة الولاية".

    وقال حميدتي في سياق آخر إن قواته تدفع تكلفة باهظة لمكافحة الهجرة غير الشرعية على الحدود، وأنهم طلبوا دعما من المجتمع الدولي باعتبار أن المهاجرين يرغبون في العبور الى أوربا وليس ليبيا. وأوضح انهم لم يطلبوا دعما ماديا لكنهم دعوا الى رفع الحصار عن السودان وشطب اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

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