"الآثار المصرية" تتسلم غطاء تابوت فرعوني مسروق

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها سلمت وزارة الآثار المصرية غطاء تابوت، كان مسروقا، تم ضبطه في دولة الكويت.

© Photo / Ministry of Antiquities وزارة الآثار المصرية تنظم الملتقى الثالث لصيانة وترميم الآثار والمتاحف

وقال بيان وزارة الخارجية، الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، اليوم الأربعاء، "تماشيا مع الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية، الرامية لاسترداد الآثار المصرية المهربة خارج البلاد، والتعاون القائم بين وزارتي الخارجية والآثار، سلمت الوزارة لجنة من خبراء وزارة الآثار غطاء تابوت مصري، كانت سلطات الجمارك الكويتية قد ضبطته، أثناء محاولة تهريبه إلى الكويت".

وحسب بيان وزارة الخارجية، يأتي تسليم الغطاء بعد متابعة وتنسيق مستمر بين السفارة المصرية في الكويت والسلطات هناك، حتى تسلمت السفارة غطاء التابوت يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.

وأوضح أن عملية تسلم السفارة لغطاء التابوت، جاءت بعد تنسيق استمر منذ شهر مارس/ آذار الماضي، حيث حرصت السلطات الكويتية على إعادة غطاء التابوت إلى موطنه الأصلي فور التحقق من انتماء القطعة إلى الحضارة المصرية.

وأعربت وزارتي الخارجية والآثار في مصر عن شكرهما للسلطات الكويتية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة جمهورية مصر العربية في الكويت لاستعادة القطعة الأثرية المصرية، وإعادتها إلى أرض الوطن، ضمن جهود حماية التراث الإنساني.