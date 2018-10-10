"الآثار المصرية" تتسلم غطاء تابوت فرعوني مسروق

وحسب بيان وزارة الخارجية، يأتي تسليم الغطاء بعد متابعة وتنسيق مستمر بين السفارة المصرية في الكويت والسلطات هناك، حتى تسلمت السفارة غطاء التابوت يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.
وأوضح أن عملية تسلم السفارة لغطاء التابوت، جاءت بعد تنسيق استمر منذ شهر مارس/ آذار الماضي، حيث حرصت السلطات الكويتية على إعادة غطاء التابوت إلى موطنه الأصلي فور التحقق من انتماء القطعة إلى الحضارة المصرية.
وأعربت وزارتي الخارجية والآثار في مصر عن شكرهما للسلطات الكويتية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة جمهورية مصر العربية في الكويت لاستعادة القطعة الأثرية المصرية، وإعادتها إلى أرض الوطن، ضمن جهود حماية التراث الإنساني.
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