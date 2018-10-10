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19:48 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الإسكندرية، مصر

    كرنفال المراكب في مصر (فيديو وصور)

    © flickr.com/ Sebastià Giralt
    العالم العربي
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    على ضفاف بحيرة البرلس، على بعد 300 كيلو متر من العاصمة المصرية، القاهرة، أطلق 42 فنانا من 18 دولة عربية وأجنبية العنان لريشهم للمزج بين زرقة السماء الصافية، وخضرة الطبيعة المحيطة، وتجميل المراكب وجدران المنازل المحيطة بالبحيرة، لتتحول المدينة إلى متحف مفتوح.

    تشهد مدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بدلتا النيل في شمال مصر، في الفترة من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر الجاري، انطلاق  الدورة الخامسة لملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب.

    ومن جانبه قال مدير مؤسسة الثقافة والفنون والتنمية، المنظمة للملتقى، الفنان عبد الوهاب عبد المحسن، إن المنظمة تقيم ملتقى فنيا سنويا في مدينة برج البرلس، منذ 5 سنوات متتالية، مضيفا لـ"سبوتنيك" أنه يدعو الفنانين من كل دول العالم للرسم على الحوائط والمراكب، لتبليغ رسالة للداخل بالاهتمام بهذه المنطقة المهمشة والبعيدة عن أي خدمات والمهملة إعلاميا برغم الكثافة السكانية وموقعها الجميل الذي تتوافر فيه كل وسائل الجذب السياحي. كما ترسل المؤسسة من خلال ملتقى البرلس رسائل للخارج أن مصر آمنة وتمتلك إرث حضاري يؤهلها لفعاليات فنية وحضارية وأنها قادرة من خلال قوتها الناعمة على الاستمرار في الحضور الإنساني الفاعل في الحاضر والمستقبل.

    وأشار عبد المحسن إلى أنه اختار الرسم على المراكب لأنها أيقونة الرزق الأولى الصيادين البسطاء الذين يسكنون في مدينة البرلس، لافتا إلى أن تنظيم هذا الملتقى يجذب أهالي المدينة من رجال ونساء وأطفال لتنمية مواهبهم وتغيير سلوكهم، وتعلم التعبير بالرسم والفن، مشيرا إلى أن المؤسسة تنظم فعاليات وورش فنية في بعض المدارس لتنمية مهارات الطلاب والطالبات. كما تشارك المؤسسة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية  في مشروع مدن ملونة من خلال اتفاق تعاون على مدار السنة.

    وعقب نهاية الملتقى  تقوم مؤسسة عبد المحسن، بعرض المراكب وصور الحوائط المرسومة بقصر الفنون بساحة الأوبرا المصرية. 

    وتعتبر بحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة وتتعدد بها مصادر التنوع البيولوجي وتحتوي على بيئة المستنقعات الملحية وكثير من الأنواع النباتية البرية (علفية- طبية — وألياف) وتهدف المحمية إلى صون التنوع البيولوجي ببحيرة البرلس ورصد المتغيرات البيئية في البحيرة وحماية المناطق الرطبة ونشر الوعى البيئي بين زوار المحمية وتشجيع السياحة البيئية وإجراء البحوث العلمية وصون الموارد الطبيعية خاصة التي لها عائد اقتصادي.

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