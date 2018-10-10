مقتل جنود سعوديين بهجوم للحوثيين على موقع في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله"، أن مسلحيها قتلوا وأصابوا عددا من العسكريين السعوديين بهجوم، اليوم الأربعاء، على أحد المواقع في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة.

نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة من صنعاء، عن مصدر عسكري في جيزان قوله إن "وحدات من الجيش واللجان الشعبية هاجمت العدو السعودي في جبل قيس بجيزان، وطهرت موقع أمثهرة العسكري".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقصف تجمع قوات سعودية في جيزان

وأضاف المصدر "العملية الهجومية أسفرت عن مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.