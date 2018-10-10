العراق... مصرع مدني وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة قرب محطة وقود

قتل شخص وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، بانفجار ضرب محطة وقود بمحافظة صلاح الدين العراقية، حسبما أعلن الإعلام الأمني.

بغداد — سبوتنيك. وأفاد مركز الإعلام الأمني بأنه "انفجرت عبوة ناسفة خلف محطة وقود تكريت، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين في هذا الاعتداء الإرهابي".