37 طن مواد غذائية من مركز الملك سلمان للنازحين من صنعاء إلى مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 37 طنا من المواد الغذائية على ثلاثة آلاف مستفيد من النازحين من محافظة صنعاء إلى مأرب.

وتأتي تلك الخطوة في إطار مشروع توزيع 2960 طنا من المواد الغذائية لأبناء المحافظة.

ويعد هذا المشروع ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في المحافظات كافة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.