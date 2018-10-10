روسيا تؤكد استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة العراقية الجديدة

أكد السفير الروسي لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لمساعدة العراق وتقديم الدعم اللازم للحكومة الجديدة.

بغداد — سبوتنيك. وأوضح ماكسيموف، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحداد، "أهمية التعاون المشترك بين البرلمان العراقي والروسي من مجلس الدوما والمجلس الفيدرالي وتبادل الزيارات بين الجانبين للاستفادة من التجربة الديمقراطية في روسيا واستمرار هذا التعاون بين بغداد وموسكو مع وجود رصيد كبير بين شعبينا".

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko رئيس مجلس الدوما يدعو الحلبوسي لزيارة روسيا في أقرب وقت

وتابع ماكسيموف، "ولدينا استعداد لمساعدة العراق وتقديم الدعم اللازم للحكومة لجديدة".

من جانبه أعرب الحداد عن تطلعه إلى "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات".

وتربط بغداد وموسكو علاقات اقتصادية قوية، وتستحوذ شركات النفط الروسية على مشروعات عدة داخل العراق خاصة شمالي البلاد.

وكان الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، قد كلف، يوم الثلاثاء قبل الماضي، السياسي البارز عادل عبد المهدي، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حيدر العبادي.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/ مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج أدى لإعادتها ومن ثم التأكيد على عدم تأثر النتائج بالتزوير.