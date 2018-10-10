وزير الداخلية السعودي ينقل رسالة الملك سلمان وولي العهد إلى العاهل المغربي

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في القصر الملكي بالرباط اليوم الأربعاء، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودية.

ووفقا لصحيفة "المدينة"، نقل وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للعاهل المغربي، بجانب تمنياتهما لمملكة المغرب حكومة وشعبا دوام الرقي والتقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية السعودي.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كل من مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.