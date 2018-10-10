قرار جديد بشأن الملكية في قطر

أعلنت دولة قطر عن قرار غير مسبوق، يصب في صالح مواطنيها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وبحسب الموقع الرسمي لحكومة قطر، تتولى إدارة أملاك الدولة نقل ملكية المساكن الشعبية المجانية المسجلة باسم دولة قطر إلى ملكية المواطنين كبار السن، ممن تنطبق عليهم شروط الانتفاع.

وأشار الموقع الرسمي للحكومة القطرية، إلى أنه يتم تقديم الطلبات عن طريق تقديم كتاب رسمي من وزارة العدل إلى كاونتر خدمة العملاء في قطاع التخطيط العمراني بقطر، وذلك استنادا لموافقة إدارة الإسكان في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر.

تتولى إدارة أملاك الدولة نقل ملكية المساكن الشعبية المجانية المسجلة باسم الدولة إلى ملكية المواطنين كبار السن ممن تنطبق عليهم شروط الانتفاع



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وأوضح الموقع الرسمي للحكومة مكان تقديم الأورواق للحصول على المساكن وهو كاونتر خدمة العملاء في قطاع التخطيط العمراني.

ونوهت حكومة قطر، على أن هذه الخدمة مؤقتة لحين تسجيل كافة المساكن الشعبية المجانية باسم المنتفعين، مشيرة إلى أن إتمام هذه الخدمة يستغرق يومين.