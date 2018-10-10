بعد الرياض... غريفيث يبحث في مسقط جهود الحل السياسي في اليمن

التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة العُمانية مسقط، وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء العُمانية، استعرض اللقاء "التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي".

© AFP 2018 / MOHAMMED HUWAIS غريفيث: الحوثيون بذلوا جهودا ليأتوا إلى جنيف لكن قضايا عالقة أعاقتهم

وكان المبعوث الأممي قد بحث في وقت سابق اليوم، مع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، في العاصمة السعودية الرياض، جملة من الرؤى والمقترحات والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وتحقيق إنجاز ملموس على صعيد خطوات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وكانت جهود الأمم المتحدة قد فشلت في إطلاق مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، بعد تعثر وصول وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الموعد المقرر لهذه المشاورات في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واتهم "الحوثيون"، التحالف بقيادة السعودية بوضع العراقيل لمنع وصولهم إلى جنيف، الأمر الذي نفاه الوفد الحكومي معتبرا أن "الحوثيين" اختلقوا الأعذار لعدم المجيء وإفشال الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

وعلى الرغم من عدم وصول وفد صنعاء، إلا أن الوفد الحكومي الذي ترأسه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وصل إلى هذه المدينة السويسرية، وخاض على مدى ثلاثة أيام مشاورات مع المبعوث الدولي، حول الملفات الإنسانية، وفرص إطلاق مفاوضات بين طرفي الصراع في اليمن.