دمج الجيشين المصري والسعودي خلال تدريبات تبوك (فيديو+صور)

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك (تبوك 4) المقرر له أن يستمر عدة أيام على نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ووفقا لما أعلنه المتحدث العسكري المصري، قام الجيشان بعمليات دمج لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين.

وعقدت العديد من المحاضرات النظرية والعملية للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين، كما تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب.

ونفذت القوات المسلحة المصرية والسعودية العديد من التدريبات المشتركة وأبرزها التدريب البحري "مرجان"، والتدريب الجوي "فيصل"، كما شاركتا في تدريبات رعد الشمال ودرع الخليج وتحية النسر والنجم الساطع.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السعودية من خلال استمرار التدريبات المشتركة بين الجانبين، وتطوير العمل المشترك فى ظل التحديات الحالية في المنطقة.