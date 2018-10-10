الكويت وتركيا توقعان اتفاقية عسكرية

وقعت دولة الكويت اتفاقية عسكرية مع نظيرتها تركيا، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنته هئية الأركان الكويتية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الاتفاقية عبارة عن خطة عمل للتعاون الدفاعي العسكري بين الطرفين لعام 2019، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق منظومة عمل موحدة، وتبادل الخبرات.



© AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT الكويت تصدر بيانا عاجلا بعد وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي، أن تركيا والكويت تسعيان من خلال هذه الخطة لتوحيد وتطوير المفاهيم وتحقيق منظومة عمل موحدة، تهدف إلى المزيد من التنسيق والانسجام.

وتم الاتفاق على خطة العمل في ختام الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري بين البلدين، الذي عقد في مقر هيئة العمليات والخطط في وزارة الدفاع الكويتية على مدار يومين.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فإن اللواء سالم نواف الأحمد الصباح قد اجتمع في العاصمة التركية أنقرة مع قائد الدعم اللوجيستي في القوات التركية عبد الله كوجم لبحث مواضيع التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

وأضافت أنه مثل الجانب الكویتي معاون رئیس الأركان العامة لهیئة العملیات والخطط اللواء الركن محمد الكندري، فيما مثل الجانب التركي رئیس قسم الشؤون الخارجیة برئاسة الأركان التركیة العمید أوموت یلدیز.

وذكرت أن فعالیات الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكریة الكویتیة التركیة اختتمت الیوم مشیرة إلى أنه عقد في ھیئة العملیات والخطط في الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن البلدين قد وقعا مسبقا على اتفاقيات للتعاون في المجال الرياضي، ومجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية، إضافة للاتفاق على مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار.